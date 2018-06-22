Бывший охранник Януковича на суде рассказал, почему экс-президент сбежал из Украины

Экс-охранник Януковича рассказал, почему тот сбежал из Украины, хотя еще за день до побега у него не было таких планов.

Экс-охранник бывшего президента Виктор Янукович Сергей Бернадский утверждает, что бывший глава государства бежал из Украины, чтобы не допустить кровопролития.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший сотрудник УГО, свидетель защиты Бернадский заявил на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича.

Так, на вопрос прокурора, когда именно Янукович решил покинуть Украину, свидетель Бернадский сказал: «После того, как у нас состоялась встреча с Яцубой (на территории Крыма - УНИАН), я слышал, что президент говорил о двух вариантах что касается сложившейся ситуации - остаться, призвать своих сторонников и бороться за восстановление легитимной власти, но это бы привело к полномасштабной гражданской войне. А от президента я неоднократно слышал, что ни одна власть не стоит ни капли пролитой крови. Второй вариант - временно выехать и политическим переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок».

На это судья Девятко отметил: «Возможно, вы не совсем поняли вопрос, суд его немного уточнит. Вы развернуто зачитали так называемое «харьковское» обращение Януковича и сообщили, что Янукович говорил в нем, что не покинет Украину ни при каких условиях, а через сутки уже покинул территорию Украины. Поэтому прокурор у вас уточняет, что способствовало кардинальному изменению мнения».

«Я говорил и повторюсь, президент ставил главным, чтобы не пролилась кровь. Я так думаю, что в связи с этим и было принято решение», - сказал Бернадский.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

19 апреля 2018 года судья Девятко уже объявил судебные прения и прокуроры даже начали произносить речь в рамках дебатов, однако после демарша защитников Януковича, которые покинули зал судебных заседаний, прокуроры прекратили произносить речь, а на следующем заседании суд принял решение возобновить допрос свидетелей защиты.

6 июня суд снова вынес решение о проведении прений, на сей раз - 30-31 июля с резервной датой 1 августа.