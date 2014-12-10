ЕС планирует расширить санкции в отношении туристической и энергетической отраслей Крыма.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект решения ЕС, передает Украинская правда.

В частности, предполагается, что расширении ограничения в отношении инвестиций в Крым будут включать запрет продажи технологии для разведки нефти и газа.

Кроме того, компаниям, зарегистрированным в странах ЕС, будет запрещено управлять туристическим бизнесом в Крыму.

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Предложения, которые наработали чиновники ЕС, также содержат запрет для граждан ЕС покупать финансовые компании в Крыму.

"Продажа, поставка, передача и экспорт товаров и технологий, ... должны быть запрещены", - говорит проект документа со ссылкой на сферы транспорта, телекоммуникаций, энергетики и нефти, газа и полезных ископаемых и производства.

Сейчас, как отмечают источники агентства, неизвестно, успеют ли чиновники ЕС завершить работу над документом до заседания министров иностранных дел ЕС в понедельник.

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В то же время, как отмечается в проекте решения саммита ЕС, который состоится 18 декабря, подчеркивается "непризнание ЕС незаконной аннексии Крыма".

Напомним, ранее сообщалось, что в проекте решения саммита ЕС отмечается, что Евросоюз готов к новым санкциям против России.