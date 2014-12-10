​Порошенко прибыл в Австралию с официальным визитом (фото)

15:10, 10 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл с государственным визитом в Австралию.

Порошенко впервые проводит госвизит в Австралию \ @APUkraine

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем "Твиттере".

"Впервые в истории президент Украины совершил государственный визит в Австралию", – написал Святослав Цеголко.

В свою очередь Петр Порошенко в своем "Твиттере" поблагодарил украинцев, которые встретили его в Мельбурне: "Я благодарен украинской диаспоре за теплую в встречу в Мельбурне", - написал он.

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