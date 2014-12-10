​Порошенко прибыл в Австралию с официальным визитом (фото)

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем "Твиттере".

"Впервые в истории президент Украины совершил государственный визит в Австралию", – написал Святослав Цеголко.

Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії. pic.twitter.com/RkADDwORAz — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 10, 2014

В свою очередь Петр Порошенко в своем "Твиттере" поблагодарил украинцев, которые встретили его в Мельбурне: "Я благодарен украинской диаспоре за теплую в встречу в Мельбурне", - написал он.

Grateful to our diaspora in Melbourne for their warm welcome. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/XiZn2CwGIZ — Петро Порошенко (@poroshenko) December 10, 2014