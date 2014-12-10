Порошенко прибыл в Австралию с официальным визитом (фото)
15:10, 10 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл с государственным визитом в Австралию.
Порошенко впервые проводит госвизит в Австралию \ @APUkraine
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем "Твиттере".
"Впервые в истории президент Украины совершил государственный визит в Австралию", – написал Святослав Цеголко.
Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії. pic.twitter.com/RkADDwORAz
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 10, 2014
В свою очередь Петр Порошенко в своем "Твиттере" поблагодарил украинцев, которые встретили его в Мельбурне: "Я благодарен украинской диаспоре за теплую в встречу в Мельбурне", - написал он.
Grateful to our diaspora in Melbourne for their warm welcome. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/XiZn2CwGIZ
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 10, 2014
Президент України розпочав державний візит до Австралії pic.twitter.com/aGDF2c60So
— APU (@APUkraine) December 10, 2014
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