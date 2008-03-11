Программу действий Украина-ЕС пролонгировали на год

Сегодня в Брюсселе в ходе 12-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом был принят совместный отчет о выполнении трехлетней программы действий Украина-ЕС и достигнута договоренность о ее пролонгировании на один год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на совместной пресс-конференции в Брюсселе с представителями Европейского Союза.

“У нас закончился трехлетний план действий Украина - Европейский Союз и впервые сегодня принят совместный отчет о выполнении этой программы, который говорит о том, что динамика в отношениях между ЕС и Украиной является, безусловно, позитивной, что достигнут большой прогресс по каждому вопросу, который мы обсуждали. И мы договорились совместно пролонгировать программу действий максимум на один год, но на протяжении этого года мы также договорились о том, что будет создан новый политический инструмент, новый политический документ, который будет регламентировать и организовывать наше сотрудничество”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что достигнута договоренность о максимально эффективном выполнении 23 дополнительных мер, которые были согласованы сегодня и станут основой для сотрудничества между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

Премьер отметила, что эти меры касаются ключевых направлений стратегического сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, это начало диалога между Евросоюзом и Украиной о введении безвизового режима, создание общего авиационного пространства, а также реализация и разработка национальной транспортной стратегии, которая будет способствовать развитию европейских транспортных сетей.

“Я думаю, стоит отметить, что в этих 23 мерах есть также абсолютно новый пункт, который дает возможность Украине быть участником европейских программ, которые раньше были доступны или странам-участницам Европейского Союза, или странам-кандидатам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, одна из таких программ регламентирует сотрудничество таможенных и налоговых органов стран ЕС. Это также программы в сфере конкурентоспособности, инноваций, программы, которые касаются оперативного реагирования на кризисные ситуации, говорилось на пресс-конференции.

Представители Евросоюза также позитивно оценили выполнение трехлетней программы действий Украина – ЕС.

В частности, генеральный директор Генерального директората "Внешние отношения" Еврокомиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ отметил прогресс в сфере свободы СМИ в Украине, активизацию работы общественных организаций, а также то, что судебная система в Украине “пошла вперед”.