Экс-главе Апелляционного суда Крыма сообщили о подозрении в государственной измене

Сегодня правоохранители проводили обыски по месту жительства подозреваемого.

Прокуратура Автономной Республики Крым и сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По словам главы ГПУ, Чернобуку уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины.

"Подрывная деятельность Чернобука В.И. в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привела к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усилению мер временной оккупации полуострова Крым", - объяснил Луценко.

Напомним, в 2016 году Высший совет юстиции по результатам тайного голосования решил внести представление в Верховную Раду об увольнении Валерия Чернобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги.