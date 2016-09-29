Верховная Рада уволила 21 судью (список)

Как передает корреспондент УНИАН, 12 постановлений об увольнении судей парламент принять не смог, причем некоторые из них на голосование ставились по несколько раз.

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Как отмечалось во время рассмотрения постановлений, некоторые из этих судей нарушили присягу во время избрания меры пресечения в виде содержания под стражей активистам Майдана, а также принимая решение о лишении граждан прав на управление автомобилями за поездки к резиденции экс-президента Виктора Януковича «Межигорье».

Рядом постановлений под №3581, в соответствии с пунктом 5 части пятой статьи 126 Конституции Украины, увольняются: судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова, судья Высшего административного суда Украины Александр Гаманко, судья Святошинского районного суда Киева Алла Домарацкая, судья Соломенского районного суда Киева Елена Калиниченко и судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолий Левченко.

Кроме того, увольняются судья Киево-Святошинского районного суда Киева Владимир Лысенко, судья Апелляционного суда Харьковской области Татьяна Меркулова, судья Высшего хозяйственного суда Украины Станислав Мирошниченко, судья Апелляционного суда Киева Мария Приндюк, судья Червонозаводского районного суда Харькова Ирина Прошутя и судья Киевского районного суда Одессы Сергей Рева.

Также увольняются судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Лидия Репина, судья Шевченковского районного суда Киева Наталья Сиромашенко, судья Васильковского горрайонного суда Киевской области Виктор Степаненко, судья Деснянского районного суда Киева Ирина Татаурова, судья Генического районного суда Херсонской области Валентина Хоменко и судья Чернобаевского районного суда Черкасской области Неля Цибра.

Депутаты уволили также судью Святошинского районного суда Киева Аллу Чалую, судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука и судью Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валерия Швеца.

Кроме того, в соответствии с постановлением №4011, в связи с нарушением требований о несовместимости увольняется судья Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков.

В то же время, в сессионном зале не нашлось необходимого количества голосов для увольнения за нарушение присяги с должности судьи Кировского районного суда города Днепропетровска (Днепра - УНИАН) Натальи Овчаренко и судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым Александра Пироженко.

Также не удалось уволить судью Днепровского районного суда Киева Виталия Марцинкевича, судью Соломенского райсуда Киева Аллу Демидовскую и судью Приморского районного суда Одессы Светлану Никитину.

Не уволен также судья Дарницкого районного суда Киева Сергей Пойда, судьи Апелляционного суда Киева Людмила Бартащук, Александр Бець и Ольга Ефимова.

Кроме того, не были уволены с должностей судья Кировского районного суда Днепропетровска (Днепра - УНИАН) Олег Ходасевич, судья Апелляционного суда Киева Светлана Коваль, а также судья Соломенского райсуда Киева Андрей Макуха.