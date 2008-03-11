Президент помиловал 110 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Указ о помиловании 110 осужденных

Как сообщили УНИАН в пресс-служба главы государства со ссылкой на Службу Секретариата Президента Украины по вопросам помилования, при этом удовлетворено 251 ходатайство граждан и народных депутатов Украины.

Среди помилованных 20 женщин и 90 мужчин. Из них - три человека преклонного возраста, 11 инвалидов, 1 участник войны, 4 многодетных, 92 человека молодого возраста и другие.

Президент Украины с начала 2007 года подписал 2 указа о помиловании 216 человек. Из них 147 осужденным основная мера наказания сокращена, 69 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.