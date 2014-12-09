Боевики "ЛНР" нарушали "день тишины" более 10 раз - айдаровец

Об этом по телефону Громадському рассказал боец батальона "Айдар" Валерий Гаврилов.

"Из "Градов" с ночи обстреливали Станицу Луганскую. Около шести раз сепаратисты открывали огонь по украинским позициям в районе Трехизбенки", - отметил он.

Читайте такжеБоевики и российские военные за все время перемирия более 4 тысяч раз обстреляли силы АТО

Также боец подчеркнул, что обстрелы велись именно с территории, контролируемой так называемой "ЛНР".