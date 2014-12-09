Боевики "ЛНР" нарушали "день тишины" более 10 раз - айдаровец

23:33, 09 декабря 2014
Политика
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В течение дня на территории Луганской области нарушали "день тишины" больше 10 раз.

REUTERS

Об этом по телефону Громадському рассказал боец батальона "Айдар" Валерий Гаврилов.

"Из "Градов" с ночи обстреливали Станицу Луганскую. Около шести раз сепаратисты открывали огонь по украинским позициям в районе Трехизбенки", - отметил он.

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Также боец подчеркнул, что обстрелы велись именно с территории, контролируемой так называемой "ЛНР".

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