Аксенов считает, что тоннель дешевле и рациональнее моста

Об этом в Керчи после заседания "Совмина" заявил нелегитимный глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя отказ компании "Стройтрансгаз" от участия в проекте строительства моста и в целом перспективы этого проекта, сообщает Крыминформ.

По его словам, "правительство Крыма" предлагает "свои технические параметры в части защиты позиции по строительству тоннеля".

Читайте такжеРоссия решила построить Керченский мост силами студентов"Никто никогда не делал самого проекта и не знает, с какими последствиями столкнется, но, на мой личный взгляд, тоннель – это более эффективно. И более дешевое сооружение, на мой взгляд. Но решение будет принято на федеральном уровне", - сказал Аксенов.

Ранее российский бизнесмен Геннадий Тимченко отказался от строительства Керченского моста из-за высоких рисков проекта - по его словам, "никто не понимает, какая там геология".

Справка. В 1944 году через Керченский пролив был построен железнодорожный мост, разрушенный ледоходом через несколько месяцев.