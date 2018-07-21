В Италии раскритиковали главу МВД, который начал ссору с Украиной

Политику напомнили, что "много врагов, много чести" привели Италию к катастрофе.

Член дирекции оппозиционной к популистскому правительству Италии Демократической партии Пьеро Фассини раскритиковал министра внутренних дел Маттео Сальвини за его скандальные заявления относительно аннексии Крыма и Революции достоинства.

Критическую реакцию Фассини приводит Diario del Web, передает Европейская правда.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовольствовавшись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кому-то следует напомнить ему, что "много врагов, много чести" привели Италию к катастрофе", - заявил Фассини.

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Как сообщалось, министр внутренних дел и вице-премьер Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".

Сальвини также подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ.

Украина вызвала "на ковер" итальянского посла после скандального заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини о "законной аннексии Крыма".