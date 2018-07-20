МИД Украины вызовет посла Италии по поводу заявления министра Сальвини о признании аннексии Крыма

Это связано с тем, что пророссийский глава МВД Италии назвал оккупацию Крыма законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией».

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что внешнеполитическое ведомство 23 июля вызовет посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия по поводу заявления вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини о признании аннексии Крыма.

Об этом дипломат сообщил в эфире "5 канала".

«Мы реагируем. В понедельник будем встречаться с итальянским послом. Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где по имеющейся у нас информации, встречался с Путиным», - отметила Зеркаль.

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Известно, что Сальвини является представителем партии "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), которую подозревают в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", и в частности, в получении финансирования. В то же время Сальвини отрицает, что его партия финансируется российскими деньгами.

Журналисты издания The Washington Post попросили его прокомментировали обвинения, что его партия "Лига" (прежнее название "Лига Севера") принимает средства от российской правящей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля и ни единого доллара", - утверждает Сальвини.

В то же время о существовании соглашения между партиями "Лига" и "Единая Россия" министр ответил: "Да, это была политическая сделка, по которой происходила трансляция во всемирной сети. Предметом соглашения было сотрудничество между молодежными движениями в культурных и экономических вопросах, так же, как и с другими партиями, такими как "Национальный фронт" во Франции и Австрийской партией свободы ".

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией». Он выступает за отмену санкций против РФ.