Фантастика: Украина полюбила Путина? (соцопрос)

Больше половины украинцев доверяют Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральным директором компании ООО «ФОМ-Украина» Александром БУХАЛОВЫМ.

В частности, В.ПУТИНУ доверяют 58,2% опрошенных, не доверяют - 24,2% респондентов. Затруднились с ответом – 17,7%.

В то же время, новоизбранному Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ доверяют 28,1% опрошенных, не доверяют - 22,2%, затруднились с ответом - 49,8%.

Кроме этого, большинство украинцев (75,3%) положительно относятся к России. На втором месте - Европейский Союз (51,4%), на третьем - США (28,1%), на четвертом месте - Китай (25,1%).

Также, согласно опросу, 31,3% украинцев считает, что на протяжении последующих восьми лет отношения между Украиной и Россией улучшатся. 25,4% опрошенных убеждены, что отношения останется прежними, 17,4% - полагают, что они ухудшатся.

Опрос проводился компанией «ФОМ-Украина» с 20 февраля по 2 марта 2008 года. Методом интервью по месту проживания опрошено 2 тис. респондентов в 160 населенных пунктах Украины. Ошибка выборки +/- 2,2%.