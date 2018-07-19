В МИД отреагировали на информацию о сливе секретных данных спецслужбам РФ насчет СММ ОБСЕ
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность по поводу сообщений о сливе Федеральной службе безопасности РФ секретных данных о Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с сообщениями об утечке служебных данных СММ в пользу спецслужб Российской Федерации.
"МИД Украины с обеспокоенностью восприняло сообщение об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине вследствие вероятного вмешательства спецслужб Российской Федерации в работу СММ, направленного на дискредитацию наблюдательной деятельности СММ в соответствии с ее мандатом", - говорится в комментарии.
В связи с этим в МИД заявили, что обратились к СММ с просьбой "проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем".
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"Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частного характера информации", - говорится в комментарии.
МИД Украины решительно осуждает продолжение Российской Федерацией целенаправленной политики агрессии против Украины, в том числе через подрыв авторитета СММ и препятствование реализации Миссией ее мандата, подчеркнули украинские дипломаты.
Как сообщал УНИАН, ARD magazine в программе Fakt обнародовало результаты журналистского расследования, авторы которого утверждают, что сотрудник СММ якобы слил ФСБ РФ секретные данные о миссии и ее работниках, а также, что ФСБ следила за сотрудниками миссии.
Как утверждается, ФСБ получила информацию о личных данных представителей миссии, и в частности о семейном положении или о состоянии здоровья. В документах также говорится о личных привычках и предпочтениях, в том числе детали о женщинах, которые им нравятся, о склонности к алкоголю и о финансовом положении.
Согласно результатам расследования, документы могли быть переданы российским агентам одним из сотрудников миссии.
В свою очередь в миссии ОБСЕ подтвердили, что им известно о репортаже программы Fakt, вышедшем во вторник, 17 июля. В СММ подчеркнули, что намерены тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами.