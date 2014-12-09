В районе Никишино и Дебальцево идут бои, в Горловке военные "накрыли" артиллерию боевиков - ИС

По информации "Информационного сопротивления", продолжаются боестолкновения в районе н.п.Никишино. На этом направлении сосредоточены в основном т.н. «казаческие» формирования (до 300 боевиков, сведённых в две основные тактические группы, а также ряд мелких бандформирований).

Читайте такжеВ зоне АТО под обстрелами за сутки погибли двое мирных жителей

Ударная группировка противника включает в себя пехоту при поддержке бронетехники (включая до 4 танков). Ее действия поддерживает артиллерийская группа (имеющая в своем составе ствольную артиллерию и РСЗО), которая «кочует» по нескольким заранее оборудованным позициям южнее н.п.Рассыпное.

В районе «горловины» Дебальцевского плацдарма продолжаются интенсивные перестрелки между украинской артиллерией и артиллерийскими подразделениями боевиков. В частности, противник ведет артиллерийский огонь из района Первомайска и из района северо-восточнее Горловки.

В районе Горловки зафиксирован факт «накрытия» украинской артиллерией одного из огневых подразделений артиллерии боевиков. Уничтожено и выведено из строя как минимум 2 установки РСЗО «Ураган», 2 гаубицы Д-30, также уничтожено 4 грузовых автомобиля с боеприпасами. Имеются потери и среди артиллеристов противника.

Северо-западнее и западнее Горловки стороны ведут интенсивную контрбатарейную борьбу, применяя в том числе и РСЗО. Отмечается усиление артиллерийской группы противника, действующей в составе Горловского формирования, которая пытается наносить регулярные огневые удары по позициям украинских войск в направлении Дзержинска.

После понесённых потерь в контрбатарейной борьбе с украинской артиллерией, данная артгруппа проходит доукомплектование – зафиксировано прибытие в данный район 6-и орудийной батареи ствольной артиллерии, укомплектованной 152-мм гаубицами «Мста-Б».