В районе Ясиноватой военные уничтожили пять вражеских танков - ИС
08:19, 09 декабря 2014Политика
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В районе н.п.Ясиноватая сосредоточенное здесь формирование российско-террористических войск, во время последних неудачных атак позиций украинских войск по направлению к Авдеевке, понесло потери в живой силе и бронетехнике.
REUTERS
Об этом сообщает "Информационное сопротивление".
В частности, основные потери противника в данном районе зафиксированы в результате огневых ударов украинской артиллерии по исходному рубежу боевиков.
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В течении 2-х суток было подбито и уничтожено до 5 танков террористов. Противник организовал частичную эвакуацию подбитой техники (до 3 танков) с поля боя и её восстановление, используя мощности местных машиностроительных производств.
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