Сегодня в 8.00 на Донбассе должен наступить "день тишины" - пресс-центр АТО
В вторник, 9 декабря, в 8.00 согласно договоренностям должен наступить "день тишины" в зоне АТО.
Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрашкивский.
Как известно, ранее Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств относительно ситуации на Донбассе во время которого было отмечено, что "День тишины" в зоне АТО должен начаться 9 декабря.
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Отмечалось, что участники встречи обсудили выполнение поставленных задач в зоне АТО и определили меры, которые должны обеспечить выполнение Минских договоренностей о Дне тишины, который должен начаться 9 декабря.
На совещании были определены дальнейшие действия в случае несоблюдения боевиками выполнения Минских соглашений.