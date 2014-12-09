Сегодня в 8.00 на Донбассе должен наступить "день тишины" - пресс-центр АТО



Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрашкивский.

Как известно, ранее Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств относительно ситуации на Донбассе во время которого было отмечено, что "День тишины" в зоне АТО должен начаться 9 декабря.

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Отмечалось, что участники встречи обсудили выполнение поставленных задач в зоне АТО и определили меры, которые должны обеспечить выполнение Минских договоренностей о Дне тишины, который должен начаться 9 декабря.

На совещании были определены дальнейшие действия в случае несоблюдения боевиками выполнения Минских соглашений.