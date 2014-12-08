В Крыму возбудили дело против телефонного оператора за "финансирование Нацгвардии"

Об этом сообщает Крим.Реалії со ссылкой на пресс-службу незаконного формирования.

По данным ведомства, одно из публичных акционерных обществ (телефонный оператор) перечисляло деньги на нужды Национальной гвардии Украины, в состав которой входят вооруженные формирования организаций, признанных в России экстремистскими.

Как сказано в сообщении "прокуратуры", с августа должностные лица компании при начислении сотрудникам из числа крымчан заработной платы удерживали без их ведома так называемый «военный сбор». Всего удержано почти 1 миллион рублей в гривневом эквиваленте.

Читайте такжеФранцузских ультраправых спонсирует российский банк«Материалы прокурорской проверки были направлены в Управление ФСБ России в Республике Крым и в Севастополе для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.3 Уголовного кодекса РФ (финансирование экстремистской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», - сказано в сообщении.

В так называемой прокуратуре также отметили, что одна из руководительниц организации Наталья Поклонская "взяла ход расследования дела на контроль".