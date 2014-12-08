Сегодня исполняется 23 года со дня подписания Беловежских соглашений

Документ, который ознаменовал прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик как «субъекта международного права и геополитической реальности» вошел в историю как "Беловежские соглашения" – по месту его подписания в Беловежской пуще. Также документом было создано Содружество Независимых Государств.

Этим документом была подтверждена приверженность государств принципам устава ООН и других международных обязательств, а также была подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках СНГ, заявленные гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.

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Встреча проходила в обстановке секретности, охотничью резиденцию, где собрались главы государств, охраняло особое спецподразделение.

Соглашение о распаде СССР было ратифицировано украинским и белорусским парламентами 10 декабря, а 12 декабря - Верховным советом России. Таким образом, была поставлена ​​точка в почти 80-летней истории СССР.