В Хельсинки перед встречей Трампа и Путина украинцы митинговали в поддержку Сенцова (фото)

Всего на Сенатской площади в столице Финляндии накануне встречи президентов США и России митинговали более 2 тыс. человек.

В Хельсинки перед встречей президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина украинцы митинговали в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает Радио Свобода, украинцы развернули плакаты в поддержку Сенцова, который с 14 мая голодает в российской колонии.

В акции также приняла участие сестра Сенцова Наталья Каплан.

Всего на Сенатской площади в столице Финляндии накануне встречи президентов США и России митинговали более 2 тыс. человек. Перед этим они провели шествие под лозунгом: «Хельсинки - за права человека». В митинге приняли участие противники политики обоих лидеров: экологические активисты, противники жесткой политики в отношении мигрантов, представители ЛГБТ-организаций и другие.

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Как сообщал УНИАН, акция #SaveOlegSentsov с 13 по 16 июля проходит в более 30 странах мира. Участники акции требуют, чтобы одним из вопросов на переговорах Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля был вопрос освобождения украинских политзаключенных.