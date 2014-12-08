Аваков о событиях в Виннице: Меняйте страну, а не поддавайтесь тактике и эмоциям идиотов

Так министр прокомментировал события под Винницкой ОГА.

"Народный губернатор" в Виннице… Власть у нас, зачастую, плоха и не красива, и в Виннице в конфликте, говоря прямо - большого ума не проявила… Это украинские патриоты? Поставили себя вровень с "народным" губернатором Славянска Пономаревым и прочими?", - отметил Аваков.

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При этом он призвал "менять власть, министров, милицию, судей, прокуроров". "Меняйте… Многие из них того без сомнения заслуживают. Но, делайте это, не поддаваясь тактике и эмоциям идиотов", - добавил он.

Напомним,

7 декабря в Виннице "Народное Вече" проголосовало за отставку губернатора Анатолия Олейника и проголосовало за нового, "народного губернатора" - председателя винницкого отделения ВО "Свобода" Алексея Фурмана.

6 декабря во Винницкой ОГА произошли столкновения с участием активистов, требовавших отставки губернатора, и правоохранителей