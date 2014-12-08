В Харькове диверсант пытался взорвать людей на вече Евромайдана - СМИ

В воскресенье, 7 декабря, в Харькове бойцы "Восточного корпуса" задержали террориста, который хотел взорвать людей на вече Евромайдана.

Об этом сообщает IT Сектор и добавляет фотографии задержанного. По информации издания, диверсант был вооружен гранатой РГД-5. Его передали в Службу безопасности Украины. Харьков.Бойцы "Восточного корпуса" задержали террориста,который хотел подорвать людей на вече ЕМ.Был вооружен РГД-5 pic.twitter.com/Y741Ol9Qn3 - IT Sector Харьков (@itsector) 7 Декабрь 2014

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