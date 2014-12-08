В Харькове диверсант пытался взорвать людей на вече Евромайдана - СМИ

00:16, 08 декабря 2014
Политика
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В воскресенье, 7 декабря, в Харькове бойцы "Восточного корпуса" задержали террориста, который хотел взорвать людей на вече Евромайдана.

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Об этом сообщает IT Сектор и добавляет фотографии задержанного.

По информации издания, диверсант был вооружен гранатой РГД-5. Его передали в Службу безопасности Украины.

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