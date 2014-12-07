В течение суток боевики атаковали украинские позиции 33 раза – пресс-центр АТО



Об этом информирует пресс-центр АТО.

”Артиллерия и минометы бандитов наиболее часто проявляли себя на Дебальцевском плацдарме. Террористами обстреляны населенные пункты Миус, Чернухино, Дебальцево, Орлово-Ивановка, шахта Полтавская, Никишино, Ольховатка, Фащовка”, - отмечается в сообщении.

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«В ответ на агрессивные действия террористов артиллерия сил АТО нанесла 42 огневых удара по местам скопления живой силы и техники боевиков», - отметил спикер АТО Леонид Матюхин.

По его словам, продолжаются работы по фортификационным укреплениям сил АТО.