В Донецкой области СБУ обнаружила в лесополосе арсенал оружия террористов

Военной контрразведкой СБУ в результате спецоперации выявлено укромное место с оружием террористов т.н. «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, арсенал был спрятан возле места дислокации украинского воинского подразделения в лесополосе вблизи одного из поселков Енакиевского района Донецкой области.

«Террористы под видом местных жителей приходили в укромное место, брали оружие, совершали обстрелы позиций украинских сил, добровольческих батальонов и мирных населенных пунктов. После обстрелов возвращали орудия убийства в тайник и скрывались с места преступления», - говорится в сообщении.

По данным контрразведки, тайник постоянно пополнялся новым оружием после поступления из России в «ДНР» т.н. «гуманитарной помощи».

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Из тайника изъято около десятка гранатометов различной модификации – „Муха”, РПГ-26, РПГ-22, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, несколько сотен патронов разного калибра.

«Изъятое оружие и боеприпасы взято на учет в части ВСУ. Устанавливаются лица, причастные к их незаконному хранению и использованию. Продолжаются оперативно-следственные действия», - сообщили в СБУ.