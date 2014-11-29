За три месяца почти 1 тысяча грузовиков из "гумконвоя" РФ пересекли границу Украины

Общее количество российского ”гуманитарного конвоя”, который незаконно пересекал украинскую границу, насчитывает 950 грузовиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, на оккупированных боевиками и российскими войсками территориях все более обостряется гуманитарная ситуация. Усиливается проблема с водо-, газо-, электроснабжением, отоплением, медицинским, транспортным обеспечением, продовольствием, функционированием промышленного сектора и отсутствием денег у населения, что приводит к быстрому росту протестных настроений среди местных жителей.

Читайте такжеОчередная "гуманитарка" от РФ прибудет на Донбасс в воскресенье

”По оперативным данным, продовольственные и другие грузы, поступающие в города, которые находятся под контролем боевиков, концентрируются на складах или разворовываются военизированными группировками. В частности, с 22 августа, то есть со времени незаконного пересечения границы первым так называемым «гуманитарным конвоем» на территорию Украину проследовало около 950 белых грузовых автомобилей типа КамАЗ”, - сказал Полевой.

По его словам, в пересчете на конкретные продукты это могло бы составить около 42 млн 750 тыс. банок сгущенного молока или 33 млн 250 тыс. банок мясных консервов по 525 г банка. ”Это существенный объем. Однако все видели, что значительная часть этих грузовиков были полупустыми, другие везли боеприпасы и горючее для войск оккупантов. При этом даже в российских СМИ циркулирует информация, что до 50% гуманитарных грузов разворовывается еще на территории России. Большинство этих грузов так же не доходят до людей, а используются террористами для обогащения”, - отметил Полевой.

Читайте такжеВ Луганске гумконвой РФ выгрузил на трикотажной фабрике снаряды для "Града" - активист

Он подчеркнул: ”Именно поэтому вся история с российскими так называемыми «гуманитарными конвоями» – это фикция, призванная создать картинку для телевидения. Именно поэтому Украина настаивает, чтобы передача и распределение гуманитарных грузов осуществлялась в соответствии с международной практикой, когда получателем груза является Международный Комитет Красного Креста, который обеспечивает доставку «гуманитарки» людям, которые в ней действительно нуждаются”.

Полевой заявил, что Украина готова отправлять гуманитарные грузы в оккупированные террористами и россиянами районы Донбасса, но боевики отказываются эту помощь получать.