За три месяца почти 1 тысяча грузовиков из "гумконвоя" РФ пересекли границу Украины
По данным СНБО, с 22 августа на территорию украины из РФ проследовало около 950 белых грузовых автомобилей типа КаМАЗ.
Общее количество российского ”гуманитарного конвоя”, который незаконно пересекал украинскую границу, насчитывает 950 грузовиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
По его словам, на оккупированных боевиками и российскими войсками территориях все более обостряется гуманитарная ситуация. Усиливается проблема с водо-, газо-, электроснабжением, отоплением, медицинским, транспортным обеспечением, продовольствием, функционированием промышленного сектора и отсутствием денег у населения, что приводит к быстрому росту протестных настроений среди местных жителей.
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”По оперативным данным, продовольственные и другие грузы, поступающие в города, которые находятся под контролем боевиков, концентрируются на складах или разворовываются военизированными группировками. В частности, с 22 августа, то есть со времени незаконного пересечения границы первым так называемым «гуманитарным конвоем» на территорию Украину проследовало около 950 белых грузовых автомобилей типа КамАЗ”, - сказал Полевой.
По его словам, в пересчете на конкретные продукты это могло бы составить около 42 млн 750 тыс. банок сгущенного молока или 33 млн 250 тыс. банок мясных консервов по 525 г банка. ”Это существенный объем. Однако все видели, что значительная часть этих грузовиков были полупустыми, другие везли боеприпасы и горючее для войск оккупантов. При этом даже в российских СМИ циркулирует информация, что до 50% гуманитарных грузов разворовывается еще на территории России. Большинство этих грузов так же не доходят до людей, а используются террористами для обогащения”, - отметил Полевой.
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Он подчеркнул: ”Именно поэтому вся история с российскими так называемыми «гуманитарными конвоями» – это фикция, призванная создать картинку для телевидения. Именно поэтому Украина настаивает, чтобы передача и распределение гуманитарных грузов осуществлялась в соответствии с международной практикой, когда получателем груза является Международный Комитет Красного Креста, который обеспечивает доставку «гуманитарки» людям, которые в ней действительно нуждаются”.
Полевой заявил, что Украина готова отправлять гуманитарные грузы в оккупированные террористами и россиянами районы Донбасса, но боевики отказываются эту помощь получать.