В Украину не пустили российского актера Макарского и запретили въезд на три года

В 2015 году он незаконно посещал Крым, где принимал участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ.

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину российского актера Антона Макарского.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ, 10 июля пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Маяки» обнаружили гражданина РФ Макарского. Во время пограничного контроля в отношении него было выполнено поручение одного из правоохранительных органов Украины и установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию Автономной Республики Крым. На полуостров россиянин ездил участвовать в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, незаконно пересекая государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории.

Макарскому запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Государственная пограничная служба вместе с другими правоохранительными органами проводит системную работу по установлению лиц, незаконно находящихся в Крыму. В настоящее время определены почти 3 тыс. таких граждан. Кроме того, в отношении почти 130 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства, незаконно посещавших Крым, принято решение о запрете въезда в нашу страну.