СНБО: 9 декабря покажет, кто действительно готов выполнять минские договоренности
15:11, 05 декабря 2014Политика
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Следующий вторник, 9 декабря, который провозглашен "днем тишины" для встречи мониторинговой группы с главарями боевиков, покажет, кто действительно готов выполнять минские договоренности, а кто - нет.
В СНБО уверены, что 9 декабря покажет, кто готов выполнять договоренности / Фото УНИАН
Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.
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"9 декабря признано "днем тишины", чтобы представители мониторинговой группы могли встретиться с вожаками группировок. Именно этот день будет лакмусовой бумажкой и покажет, кто готов выполнять Минские договоренности", - сказал Андрей Лысенко.
По его словам, если целый день будет поддерживаться режим "тишины", то можно будет говорить о выполнении в дальнейшем всех других пунктов договоренностей - отведении тяжелой артиллерии, освобождении заложников, разминировании линии разграничения и прочее.
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