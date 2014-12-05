СНБО: 9 декабря покажет, кто действительно готов выполнять минские договоренности

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

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"9 декабря признано "днем тишины", чтобы представители мониторинговой группы могли встретиться с вожаками группировок. Именно этот день будет лакмусовой бумажкой и покажет, кто готов выполнять Минские договоренности", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, если целый день будет поддерживаться режим "тишины", то можно будет говорить о выполнении в дальнейшем всех других пунктов договоренностей - отведении тяжелой артиллерии, освобождении заложников, разминировании линии разграничения и прочее.