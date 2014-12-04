Полторак: механизм установления перемирия будет наработан в ближайшее время
15:39, 04 декабря 2014Политика
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Механизм установления перемирия в зоне АТО будет наработан в ближайшее время.
REUTERS
Об этом заявил в Национальном университете обороны министр обороны Степан Полторак.
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"Дело не в том, кто ведет переговоры - генералы или политики. Главное, чтобы был мир. Такая группа создана. Она работает по требованиям президента Украины, чтобы достичь цели - выполнения минских соглашений. К сожалению, они не выполняются со стороны террористических группировок. Поэтому переговорная группа отрабатывает механизмы, чтобы Минские договоренности выполнялись. Что касается того, когда это произойдет, то я надеюсь, что в ближайшее время", - сказал Степан Полторак.
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