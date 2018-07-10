Тимошенко: Россия – это агрессор, а войну надо останавливать всеми возможными средствами

Договоренности в Минском и Нормандском форматах Юлия Тимошенко считает нерезультативными.

Войну надо останавливать усилением санкций против Кремля, созданием современной обороноспособной армии в Украине и возобновлением переговоров на высшем уровне в Будапештском формате.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время эфира в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает пресс-служба Тимошенко.

«Кремль, Россия — это страна-агрессор, которая развязала войну против Украины. Сегодня оккупированы Крым и Донбасс. У нас есть политические и военные пленные. Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия продолжается», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Договоренности в Минском и Нормандском форматах Юлия Тимошенко считает нерезультативными, ведь они длятся четыре года, но так и не решили вопрос возвращения мира в Украину.

«Мы все глубже заходим в состояние войны», – отметила лидер «Батькивщины».

В то же время политик отметила усилия мира на пути к возвращению мира в Украину: «переговоры на дипломатическом уровне и введения санкций, которые применяются против России как страны-агрессора и против тех людей в РФ, которые начали эту агрессию».

Юлия Тимошенко назвала шаги к возвращению мира в Украину: «Во-первых, надо усилить санкции против РФ всеми возможными средствами, ведь только под давлением можно достичь определенных договоренностей и избавиться агрессора».

Во-вторых, уверена политик, надо усиливать украинскую армию, ведь более 20 лет ее системно и планово разоружали, а когда страну в системе обороноспособности довели до «нуля», против нас начали войну. Именно поэтому нам, как всем сильным государствам, надо иметь свою сильную современную армию, убеждена она.

«В-третьих, нам нужно не дать миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нельзя даже допустить такую теневую легализации оккупации Крыма. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины», – заявила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко отметила, что «Крым и Донбасс должны быть возвращены в Украину»: «Это наша территория и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать».

Политик также рассказала, что во время своих встреч с высокопоставленными чиновниками из США и Великобритании она обязательно задает вопрос: «Почему из переговорного процесса исключен Будапештский меморандум, предусматривающий гарантии по недопущению вторжения на территорию Украины и военного пересечения границ нашей страны».

Кроме того, Председатель партии раскритиковала власть, которая «позволила вычеркнуть Будапештский меморандум из всех систем переговоров», и настаивает на восстановлении этого формата.

«Начать новый переговорный процесс на базе Будапештского меморандума – это очень важный шаг и нам надо его обязательно сделать. В то время, когда российский агрессор ведет против нас войну, применяет самые тяжелые военные технологии, нельзя позволять высшему руководству государства приспосабливаться к войны, зарабатывать на ней, использовать ее для прикрытия своей коррупционной деятельности. Этого позволить нельзя»,— подытожила Юлия Тимошенко.