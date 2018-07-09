Профессиональное обсуждение новой Конституции Украины уже началось - нардеп

15 июня на презентации "Нового курса" в Киеве Юлия Тимошенко озвучила мысли относительно ее видения новой концепции Основного Закона Украины, работа над которым велась последние годы.

Профессиональное обсуждение новой Конституции Украины по инициативе лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко уже началось.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин в прямом эфире Радио «НВ», отвечая на вопрос о том, ведется ли дискуссия об изменении Конституции Украины.

Он напомнил, что 15 июня на презентации «Нового курса» в Киеве Юлия Тимошенко озвучила мысли относительно ее видения новой концепции Основного Закона Украины, работа над которым велась последние годы.

«Сегодня, по инициативе лидера «Батькивщины», проходят профессиональные обсуждения положений новой Конституции, то есть нового общественного договора. До этих обсуждений привлечено более 80 ученых, специалистов и представителей гражданского общества», – рассказал политик.

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По его словам, по понедельникам проходят обсуждения под модераторством самой Юлии Тимошенко, а впоследствии планируется проводить подобные мероприятия во всех регионах Украины.

«Это очень профессиональная профессиональная дискуссия, результатом которой станет концепция новой Конституции Украины», – добавил он.

Алексей Рябчин отметил, что это будут не точечные изменения в Основной Закон, а целостный проект нового общественного договора, новой Конституции, который по согласию участников дискуссии должен быть принят на референдуме.