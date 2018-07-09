В совместном заявлении саммита Украина-ЕС признаны европейские стремления Украины (видео)

Участники саммита подтвердили приверженность ускорению усилий для внедрения Соглашения об ассоциации.

В совместном заявлении юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз, который сегодня состоялся в Брюсселе, признаются европейские устремления Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам XX саммита Украина-ЕС, размещенном на сайте главы украинского государства.

В частности, они приветствовали вступление в силу с 1 сентября 2017 года Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

"В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы приветствовали уже достигнутые результаты в имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также подтвердили нашу приверженность ускорению этих усилий", - говорится в заявлении.

"Мы приветствовали неизменную готовность Украины в дальнейшем приближать свое законодательство к законодательству ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в частности в области цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетики с целью содействия росту и созданию рабочих мест, а также дальнейшего улучшения торговли. Мы ожидаем совместного подведения итогов прогресса на следующем заседании Совета Ассоциации", - говорится в заявлении.