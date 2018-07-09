Фракция БПП не планирует выходить из парламентской коалиции - Парубий

По его словам, наоборот, есть "общий совместный настрой на эффективную и продуктивную работу" Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заверяет, что о выходе фракции "Блок Петра Порошенко" из коалиции речь не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, обнародует ли он сам соответствующее заявление фракции, если "БПП" его подаст, или же предоставит эту возможность, например, своему первому заместителю Ирине Геращенко.

"Что касается выхода "Блока Петра Порошенко" из коалиции - я впервые от вас слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством "Блока Петра Порошенко". Насколько мне известно, не предполагается даже постановка такого вопроса в повестке дня", - отметил Парубий.

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По его словам, наоборот, есть "общая совместная настройка на эффективную и продуктивную работу" Верховной Рады Украины.

"Я уверен, что эта неделя продемонстрирует слаженную работу Верховной Рады Украины", - сказал Парубий.

Как известно, ранее лидеры фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» Максим Бурбак и Артур Герасимов на сессионном заседании «обменялись шпильками» во время обсуждения вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.