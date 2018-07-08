Free Sentsov: активисты под посольствами Германии и Франции попросили Меркель и Макрона подключиться к освобождению украинцев (фото, видео)

Участники акции просят канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Емманюеля Макрона лично обратиться к президенту РФ, чтобы освободили Олега Сенцова и других украинских заложников в РФ.

В Киеве прошла акция Free Sentsov на поддержку украинских политзаключенных в России Олега Сенцова, Николая Карпюка и других.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, участники акции прошли маршем с Майдана Независимости и пикетировали посольства Франции и Германии с требованием к руководству этих государств принять активное участие в освобождении украинских политических заключенных в России.

Участники акции просят канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Емманюеля Макрона лично обратиться к президенту РФ, чтобы освободили Олега Сенцова и других украинских заложников в РФ.

Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

До украинца в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.