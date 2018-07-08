Дуда на Волыни: отношения Украины и Польши должны базироваться на исторической памяти

Польский президент просит власти Украины и ИНПУ дать возможность работать не только в архивах, но и упорядочить кладбища поляков.

Президент Республики Польша Анджей Дуда считает, что дальнейшие отношения Украины и Польши должны базироваться на исторической памяти.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда заявил после увековечения памяти поляков на старом кладбище в поселке Олыка.

"75-я годовщина - это печальная дата для польских семей. Это не была война - это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч здесь замучены", - заявил польский президент.

Дуда также отметил, что его поражает диспропорция, поскольку, по его словам, "украинцев во время тех событий погибло всего 5 тысяч."

"Мы должны опираться на историческую правду, но время лечит раны", - сказал глава Республики Польша.

"Хочу обратиться к украинским властям, а также к представителям Института национальной памяти, чтобы семьи убитых поляков имели возможность поклониться могилам, чтобы они получили имена. Чтобы мы могли работать не только в архивах, но и упорядочить кладбища поляков, замученных во время событий 75-й летней давности", - сказал Дуда.

Местные жители поселка Олыка встречают польского президента с плакатами, на которых, в частности, написано: "Добро пожаловать на Волынь!", "С миром и верой в общее европейское будущее", "Уважаем историю. Ценим настоящее. Объединяемся ради мира в Европе".

Вместе с польским президентом и представителями делегации приехал целый автобус поляков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, в Луцк прибыл президент Республики Польша Анджей Дуда. Такдже на Волынь планируется визит президента Украины.

По предварительной информации, президенты Украины и Польши на Волыни будут работать по разным программам.