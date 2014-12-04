Артиллерия сил АТО нанесла 45 ударов по позициям боевиков

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"На Первомайском направлении позиции украинских военных террористы дважды обстреляли из "Градов" возле города Золотое", - сказал он.

По словам Андрея Лысенко, "наши артиллеристы в ответ уничтожают огневые точки боевиков. В общем артиллерия сил АТО нанесла 45 ударов в ответ".