Боевики стреляют из "Градов" в нескольких метрах от 9-этажек в Донецке (видео)
21:00, 01 декабря 2014Политика
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В микрорайоне "Широкий" в Донецке сегодня сняли "Град" боевиков, стоящий невдалеке от жилых домов, во время залпа.
Залп из "Града" зафиксировали жители многоэтажки, стоящей неподалеку, сообщает 1stvc.
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При этом установка стоит в нескольких метрах от жилых домов, а на видео видно мирных жителей, которые вышли во двор.
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