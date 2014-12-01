Боевики стреляют из "Градов" в нескольких метрах от 9-этажек в Донецке (видео)

Залп из "Града" зафиксировали жители многоэтажки, стоящей неподалеку, сообщает 1stvc.

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При этом установка стоит в нескольких метрах от жилых домов, а на видео видно мирных жителей, которые вышли во двор.