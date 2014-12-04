Путин заявил о "сакральном цивилизационном значении Крыма" для России

Президент РФ во время обращения заявил о легитимности этого решения, а также подчеркнул, что полуостров имеет для России «сакральное цивилизационное значение, как Храмовая гора в Иерусалиме», передает Лента.ру.

По словам Путина, для России аннексия Крыма имеет особое значение, поскольку «там живут наши люди и сама территория стратегически важна». Путин также добавил, что именно в Крыму находится «духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства».

Читайте такжеИнвестиции в экономику оккупированного Россией Крыма сократились на 70%«Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда», — заявил Путин.

Напомним, Россия усиленно формирует в оккупированном Крыму военную группировку. За последние шесть месяцев она была усилена комплексами ПВО С-300 ПМУ, противокорабельными комплексами "Бал" и "Бастион", истребителями Су-27 и Су-30, другими видами вооружений и военной техники.

По данным РНБО, Россия формирует в Крыму полноценную авиадивизию.