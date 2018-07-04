В Петербурге пятерых человек задержали за листовки о Сенцове

4 июля всех задержанных отпустили без составления протоколов.

В российском Санкт-Петербурге накануне были задержаны пять человек, раздававшие листовки про незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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Как сообщает «ОВД-инфо», ссылаясь на участника «Группы помощи задержанным в Петербурге» Михаила Лебедева, задержанных забрали в отдел полиции № 28.

4 июля всех задержанных отпустили без протокола.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.