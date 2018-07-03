Верховный суд с начала своей деятельности получил 125 тысяч дел

Средняя нагрузка на одного судью нового Верховного суда составляет более 1 тыс. дел.

Верховный суд с начала своей деятельности, с середины декабря 2017 года получил 125 тыс. дел.

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Об этом председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила сегодня на брифинге, сообщается на странице суда в Facebook.

Данишевская озвучила информацию об общих показателях осуществления правосудия Верховным судом с 15 декабря 2017 года по 27 июня 2018 года.

По ее словам, за это время суд получил на рассмотрение около 125 тыс. дел, из них рассмотрено 46 тыс., что составляет более трети от общего количества, при этом по существу - 21 тыс.

На рассмотрение Большой палаты Верховного суда передано почти 850 дел.

На сегодняшний день средняя нагрузка на одного судью ВС составляет более 1 тыс. дел, а в Кассационном административном суде - более 2,5 тыс.

Справка УНИАН. 30 сентября 2016 года, с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и Закона «О судоустройстве и статусе судей», в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

10 ноября 2017 года президент Петр Порошенко своим указом назначил судей обновленного Верховного суда. 11 ноября судьи в присутствии президента приняли присягу.

15 декабря 2017 года новый Верховный суд начал работу.