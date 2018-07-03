Дисциплинарная комиссия рекомендует наказать Холодницкого выговором, но не увольнять - СМИ

В заключении квалификационно-дисциплинарной комиссии отмечается, что допущенный Холодницким проступок "наносит вред авторитету органов прокуратуры и уменьшает доверие граждан к ведомству".

В заключении комиссии прокуроров докладчик по дисциплинарному делу в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого рекомендует наложить на него выговор и не увольнять.

Об этом говорится в заключении комиссии прокуроров, сообщают источники Украинской правды.

Автоматизированной системой распределения дисциплинарных жалоб для решения вопроса об открытии дисциплинарного производства 30 марта 2018 года жалоба распределена члену Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Ковальчуку.

В заключении комиссии отмечается, что Холодницким "не обеспечено соблюдение требований к профессиональной этики и поведения прокурора, а потому в его действиях имеется состав дисциплинарного проступка".

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"Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Ковальчук А.Н. пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 5, 6, 8 части 1 статьи 43 Закона Украины "О прокуратуре" для привлечения прокурора Холодницкого Н.И. к дисциплинарной ответственности", - пишет УП.

Отмечается, что допущенный Холодницким проступок "наносит ущерб авторитету органов и уменьшает доверие граждан к ведомству, пренебрегает общечеловеческими нравственными ценностями, мешает формированию принципиальной морально-правовой позиции во взаимоотношениях с гражданами".

Однако прокурор не рекомендует увольнять Холодницкого.

"Таким образом, основания для привлечения Холодницкого к дисциплинарной ответственности, определенные частью первой статьи 43 Закона Украины "О прокуратуре", могут служить лишь для наложения на него дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктами 1 и 2 части первой статьи 49 настоящего Закона (выговор или запрет на срок до одного года на назначение на высшую должность в органе прокуратуры, в котором прокурор занимает должность), и не могут быть основанием для его увольнения от должности заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в заключении комиссии.

Ковальчук рекомендует наказать руководителя САП выговором.

"Предлагаю: привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Холодницкого Назара Ивановича и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора", - отмечается в заключении.

Этот документ есть в распоряжении ГПУ и НАБУ, которые подали жалобы на Холодницкого и просили его уволить.

По данным УП, заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров может состояться 24 июля.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушку.

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

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30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Руководитель САП сообщил, что отказался предоставлять образцы голоса сотрудникам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждения свидетелей к даче показаний.

4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем кабинете Холодницького, а именно - данные, добытые с помощью прослушивающего устройства.