Штайнмайер хочет наладить новый канал для диалога НАТО с РФ

Об этом он заявил после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, пишет Deutsche Welle. По его словам, нужен диалог хотя бы на уровне послов или военных экспертов. Вместе с тем политик отметил, что при этом не должно создаваться впечатления, будто в отношениях с Москвой ничего не изменилось.

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После приостановки работы Совета НАТО-Россия, по мнению Франка-ВальтераШтайнмайера, не хватает платформы для диалога, чтобы можно было определить, "имеем ли мы основания для волнений".

Речь идет о таких ситуациях, как, например, международные учения или посещение кораблями российского военно-морского флота отдаленных вод или стран, отметил политик.

Немецкий министр считает, что следует преодолеть нынешнее "состояние отсутствия контактов между НАТО и Москвой".

В то же время, как сообщает издание, Польша и страны Балтии не поддерживают этот план.