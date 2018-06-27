В Кремле подтвердили, что договоренность о встрече Путина и Трампа достигнута

Место и время встречи сообщат позднее.

В Кремле объявили, что договорённость о встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трама достигнута, место и время будут объявлены дополнительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского президента по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

«Обсуждались перспективы развития российско-американских отношений, тема разоружения, сирийский и украинский кризисы, ситуация на Корейском полуострове», - говорится в сообщении.

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Кроме того, достигнута договорённость о встрече Путина и Трампа; время и место проведения саммита будет объявлено позднее.

В начале переговоров Путин заявил, что «вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме».

«Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах, но Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации», - сказал Путин.

«Надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон, для того чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга», - подчеркнул он.

В свою очередь, Болтон подчеркнул, что нужно обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым 2у нас есть определённые разногласия».

«Ранее, когда у нас были серьёзные разногласия, наши советники встречались. Это было важным залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей, поэтому мы сейчас сердечно благодарим Вас за эту возможность встретиться, за то, что Вы меня принимаете», - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным может состояться в столице Финляндии Хельсинки.