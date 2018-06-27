Украина и Россия шпионили за миссией Нидерландов по расследованию MH17 - СМИ

Поскольку слежка велась в больших масштабах, все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники.

Украинские и российские спецслужбы проводили масштабное наблюдение за членами нидерландской миссии, которая приезжала в Украину для расследования катастрофы рейса MH-17.

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Об этом сообщила нидерландская программа новостей RTL Nieuws со ссылкой на источники, передает ЕвроПравда. По данным журналистов, следователи, военные и дипломаты, вовлеченные в расследование катастрофы Боинга на Донбассе, прослушивались в их гостиничных номерах и путем установки шпионского программного обеспечения на электронных приборах.

По данным источников, хотя шпионаж со стороны Украины, которая входит в международную команду следователей, является очень чувствительным вопросом, слежка со стороны российских спецслужб была более структурированной и обширной.

Поскольку слежка велась в больших масштабах, все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники. Им рекомендовали не пользоваться общественным Wi Fi, однако их электронные приборы почему-то сами активировались и пытались подключиться к интернету.

Все конфиденциальные обсуждения нидерландские сотрудники проводили только в посольстве в специально оборудованных комнатах. Разговоры за пределами этих помещений считались опасными.

В отелях нидерландцы находили устройства для прослушивания, а после возвращения в Нидерланды на их электронных приборах было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Устройства были перепрошиты, а некоторые уничтожены.

Нидерландская оппозиция требует разъяснений от Украины. "Важно, что это вышло на поверхность, Нидерланды должны заявить Украине: этого не может быть. Мы на одной стороне, и нам не следует работать с секретной повесткой", - заявил депутат от "Зеленых левых" Брам ван Ойк.

Правительство Нидерландов, похоже, знало о прослушке. В совместном ответе прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД и МИДа, а также Минобороны Нидерландов говорится, что "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные" в большой степени потому, что самолет разбился в зоне конфликта, где играют роль большие геополитические интересы".

В заявлении отмечается также, что нидерландских сотрудников "постоянно предупреждали о возможности прослушивания".