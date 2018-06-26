Адвокаты Януковича просят изменить суд для рассмотрения дела о госизмене экс-президента

Мотивом для такого обращения защитники беглого президента называют политическое давление на коллегию судей Оболонского райсуда Киева, которая рассматривает производство о государственной измене.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича обратились в Верховный суд с просьбой изменить подсудность уголовного производства о государственной измене бывшего президента.

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Об этом сообщает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex, адвокаты которого представляют интересы Януковича в судах.

Мотивом для такого обращения защитники беглого президента называют политическое давление на коллегию судей Оболонского райсуда Киева, которая рассматривает дело о госизмене.

"Коллегия Оболонского районного суда в составе Владислава Девятко, Максима Титова, Константина Васалатия не может осуществлять правосудие, так как находится под колоссальным политическим давлением, возможность осуществлять которое дают как дисциплинарные, так и уголовные производства, а также проводимая судебная реформа", - сказано в сообщении.

По словам адвоката Виталия Сердюка, Оболонский суд находится под зримым и незримым давлением и старается всеми способами ускорить вынесение решения по делу о госизмене Януковича.

«Напомню, сроки неоднократно устанавливались в публичной плоскости как президентом Украины и генеральным прокурором, обещавшими приговор то ко Дню независимости, то к Новому году. Так и народным депутатом Антоном Геращенко, обещавшим приговор в марте, и заместителем генерального прокурора Евгением Ениным – в мае, соответственно», - сказал Сердюк.

"Оболонский суд не может быть объективным, вынести справедливое решение, поэтому дело должно быть передано в другой суд. Соответствующее обращение уже направлено в Верховный суд», - подытожил Сердюк.

Напомним, что изменить подсудность дела в суде первой инстанции может суд апелляционной инстанции. Касательно Оболонского райсуда столицы - Апелляционный суд Киева.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

6 июня суд вынес решение о проведении прений 30-31 июля с резервной датой 1 августа.