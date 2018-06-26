Президент подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Подписание документа состоялось во время выступления президента в Институте международных отношений КНУ имени Т. Шевченко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время церемонии выпуска в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Я принял решение, что мы именно сегодня здесь должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда», - сказал Порошенко.

Напомним, 22 июня закон подписал Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада Украины приняла президентский закон "Об создании Высшего антикоррупционного суда" (№8497).

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

7 июня ВР приняла президентский закон о Высшем антикоррупционный суд. Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня он вступил в силу.