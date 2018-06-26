Президент подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".
Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время церемонии выпуска в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
«Я принял решение, что мы именно сегодня здесь должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда», - сказал Порошенко.
June 26, 2018
Напомним, 22 июня закон подписал Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада Украины приняла президентский закон "Об создании Высшего антикоррупционного суда" (№8497).
Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".
Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
7 июня ВР приняла президентский закон о Высшем антикоррупционный суд. Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня он вступил в силу.