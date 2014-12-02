Президенту передали документы о предоставлении гражданства 7 иностранным специалистам

Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан заявил журналистам в кулуарах парламента. Он отметил, что соответствующее заседание комиссии состоялось вчера.

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"Заявления всех тех, кто должен быть в правительстве, рассмотрены. Бумаги на подписи у президента", - сказал Валерий Пацкан.

Он также отметил, что парламент планирует принять закон относительно уменьшения срока, в течение которого иностранец должен определиться со своим гражданством.

"Мы приведем в правительство специалистов, которые готовятся стать гражданами Украины и имеют опыт успешной реализации реформ", - сказал народный депутат, уточнив, что ни в коем случае речь не идет о возможном назначении в правительство россиян.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября президент во время выступления в Верховной Раде заявил, что выступает за предоставление возможности иностранцам работать в Украине на правительственных должностях.