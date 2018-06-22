Экс-охранник рассказал, как Янукович воспринял новость о расстрелах на Майдане

Бывший президент узнал, что на Майдане началась стрельба и гибнут люди в своем автомобиле, когда ехал из Межигорья в администрацию президента.

Бывший охранник экс-президента Украины Виктора Януковича утверждает, что бывший глава государства не знал о массовом убийстве 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича заявил свидетель защиты, бывший сотрудник УГО Сергей Бернадский, которого допрашивают по видеоконференцсвязи с территории Крыма.

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Бернадский рассказал, что 20 февраля кортеж Януковича выехал из Межигорья в АП на автомобилях без спецсигналов, чтобы не привлекать внимание.

Бернадский находился непосредственно в машине с Януковичем.

Во время этой поездки кто-то позвонил коллеге Бернадского Кобзарю и сообщил, что на Майдане стреляют, есть погибшие.

"На это президент отреагировал с удивлением сказал, что этого не может быть и дал мне поручение созвать руководство силовых ведомств", - заявил экс-охранник.

Кроме того, Бернадский заявил, что не видел, чтобы из Межигорья вывозили вещи, когда Янукович оставлял резиденцию, собираясь лететь в Харьков 21 февраля.

Также он, как и несколько предыдущих свидетелей защиты, утверждает, что жизни Януковича угрожала опасность с самого начала протестных акций «со стороны радикально настроенных граждан".

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

19 апреля 2018 года судья Девятко уже объявил судебные прения, и прокуроры даже начали произносить речь в рамках прений, однако после демарша защитников Януковича, которые покинули зал судебных заседаний, прокуроры прекратили произносить речь, а на следующем заседании суд принял решение возобновить допрос свидетелей защиты.

6 июня суд снова вынес решение о проведении прений, на этот раз - 30-31 июля с резервной датой 1 августа.