Порошенко про закон о нацбезопасности: он создаст возможности для военного сотрудничества с союзниками

Порошенко подчеркивает, что это весомый шаг на пути Украины к членству в НАТО.

Принятый сегодня закон о национальной безопасности создаст новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего с Соединенными Штатами Америки.

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Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. «Этот закон - весомый шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс, и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции», - сказал Порошенко.

Он поздравил украинцев с принятием закона «О национальной безопасности Украины».

«За четыре года практически с нуля мы создали одну из лучших армий Европы, которая крепко держит оборону на востоке Украины и всего континента», - отметил Порошенко.

«А теперь новый закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, прозрачность оборонного бюджета», - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего с США.

«Это касается и поставки современных оборонных вооружений, и не только «Джавелинов», - добавил он.

«В результате выполнения закона Украина станет сильнее, а безопасность граждан – самой надежной. Когда мы имплементируем этот закон, Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, Верховная Рада приняла поданный президентом закон «О национальной безопасности Украины».

Законом определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство; членство в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.