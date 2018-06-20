Экс-заместитель генсека НАТО призвал Альянс сделать новый шаг в отношениях с Украиной

Приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом, убежден эксперт.

Вопрос Украины может стать важным консолидирующим фактором на саммите НАТО в июле.

Читайте такжеПредоставление США оружия Украине усилит шансы дипломатии - экс-заместитель генсека НАТО

Об этом пишет бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в статье для Real Clear World, передает Голос Америки. Аналитик отмечает, что саммит Альянса в Брюсселе в июле пройдет на фоне роста напряженности отношений в Трансатлантическом регионе.

Однако, есть одна конкретная инициатива, которая может объединить союзников по обе стороны Атлантического океана и поддержать международную коллективную безопасность – укрепление партнерства НАТО с Украиной, отмечает Вершбоу.

Украина стремится вступить в НАТО. Это не возможно сделать немедленно при нынешнем состоянии безопасности, а также состоянии реформирования оборонного сектора Украины, однако, этот вопрос должен оставаться предметом переговоров. Хотя это не заменяет членства, приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом, убежден эксперт.

НАТО ввело механизм партнерства с расширенными возможностями диалога и сотрудничества (ЭОР) в 2014 году. Целью этого партнерства является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса и ключевыми странами-партнерами.

Статус ЭОР дается тем партнерам, которые делают значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов остается небольшим и включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию. Украины нет в этом перечне, хотя Киев соответствует всем критериям для этого статуса, считает Вершбоу.

Аналитик привел доводы в пользу укрепления партнерства с Украиной: Украина участвует в миссиях НАТО, она увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане. Киев также оказывал значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе, и является одной из четырех стран без статуса членства, которые принимают участие в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Украина направляет 5% ВВП на оборону – больше чем любая страна-член НАТО. За четыре года войны с поддерживаемыми Россией силами на Донбассе Украина сформировала наиболее опробованную в боях военную силу на Европейском континенте и значительно укрепила военно-промышленный комплекс, отмечает эксперт.

Для Альянса, украинские возможности, знания и технические способности являются очень ценными, убежден автор.

Никто так хорошо не знает Россию, как Украина, а также не имеет такого значительного практического опыта в противостоянии российским кибернападениям, дезинформации и другим формам «гибридной войны» направленной на разрушение наших демократий. Украина также играет значительную роль в усилиях Альянса по усилению безопасности в Черном море с целью защиты юго-восточного фланга НАТО, отмечает Вершбоу.

Обсуждение этого вопроса в Альянсе несколько месяцев блокирует нежелание Венгрии согласиться на встречу НАТО и руководства Украины во время саммита в Брюсселе. Венгрия поднимает вопросы применения закона об образовании по отношению к венгерскому меньшинству. В ответ, Киев воплощает меры, чтобы венгроязычное меньшинство имело возможность прослушивать курсы на венгерском языке на всех уровнях наряду с изучением государственного языка.

Есть свидетельства того, что Будапешт, возможно, будет готов отделить этот вопрос от вопроса безопасности и суверенитета Украины и позволит проведение встречи на уровне руководства государства, сообщает Вершбоу.

Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЭОР будет не только символичным признанием ее тяжелой работы на поддержку НАТО, но и укрепит безопасность Альянса, убежден эксперт.