В Верховном суде стартовала люстрация

Об этом сообщает «Украинская правда».

Как рассказали в ВСУ, провести люстрационную проверку распорядился глава суда Ярослав Романюк.

"Теперь до 10 декабря судьи должны написать заявления (о том, подпадают ли они под люстрацию - ред.). После этого мы передадим эти данные в органы, которые будут проводить проверку", - заявили в пресс-службе суда.

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О результатах люстрационной проверки обещают сообщить на сайте ВСУ после ее завершения.

Как известно, пленум Верховного суда принял обращение в Конституционный суд, в котором просит признать статьи закона о люстрации судей неконституционными.

Председатель временной комиссии, занимающейся люстрации судей, Владимир Мойсик заявлял, что это представление не приостанавливает действие закона о люстрации в отношении судей.