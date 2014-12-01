В Верховном суде стартовала люстрация
До 10 декабря судьи должны написать заявления о том, подпадают ли они под люстрацию.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Как рассказали в ВСУ, провести люстрационную проверку распорядился глава суда Ярослав Романюк.
"Теперь до 10 декабря судьи должны написать заявления (о том, подпадают ли они под люстрацию - ред.). После этого мы передадим эти данные в органы, которые будут проводить проверку", - заявили в пресс-службе суда.
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О результатах люстрационной проверки обещают сообщить на сайте ВСУ после ее завершения.
Как известно, пленум Верховного суда принял обращение в Конституционный суд, в котором просит признать статьи закона о люстрации судей неконституционными.
Председатель временной комиссии, занимающейся люстрации судей, Владимир Мойсик заявлял, что это представление не приостанавливает действие закона о люстрации в отношении судей.