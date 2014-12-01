СМИ: "киборги" вернулись в старый терминал аэропорта Донецка

По уточненной информации LB.ua, терминал не взорвали, как сообщалось ранее, а сильно обстреляли из "Градов" и артиллерии, поскольку сапер не смог осуществить подрыв. Тем не менее, после обстрела терминал практически разрушен. В связи с этим вчера вечером украинские военные обязаны были отступить.

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Как сообщают бойцы 95-й бригады, заявившие ранее об отступлении, к утру они вернулись на прежние позиции и держат оборону аэропорта.

Вместе с тем, в пресс-центре АТО не дают какую-либо информацию о характере повреждения старого терминала, сообщая лишь о том, что ведется бой.